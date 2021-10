Heidi Klum kluift als bezeten kannibaal aan arm en Sandra Schuurhof is bloederige zuster

Oud & Nieuw special van kijkcijfer­hit The Masked Singer keert terug

Ook tijdens deze jaarwisseling kunnen fans van The Masked Singer weer genieten van een nieuwjaarsspecial. De special is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Zo is er een nieuwe deelnemer en is deze editie verdeeld over twee dagen. De special is te zien op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag op RTL 4.

