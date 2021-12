Helaas, we mogen Gordon en Kim-Lian niet meer interviewen van Talpa

Na Netflix verhoogt ook Videoland zijn prijzen voor abonnees

Streamingdienst Videoland verhoogt in 2022 de maandprijzen van de Plus- en Premium-abonnementen. Deze worden per 18 januari 1 euro per maand duurder, meldt de dienst op haar website. Het simpelste abonnement, Basis, blijft hetzelfde.

15 december