Heleen van Royen bestelde een 'falende' gigolo

Van Royen deelde de anekdote gisteravond aan tafel bij Eva Jinek. Reagerende op een opmerking van de Zweedse The Bridge-actrice Sofia Helin - die het bijzonder vindt dat prostitutie in Nederland legaal is - begon ze over de gigolo. ,,Heb je met hem gevreeën?'', vroeg Helin met grote ogen aan Van Royen, die tegenover haar zat.

Volgens de schrijfster gebruikte de beroepsminnaar geen viagra. ,,Hij faalde. Wat verschrikkelijk was. Hij vertelde over zijn andere klanten, waardoor ik aan hem vroeg wat hij in zo'n situatie deed. Hij zei dat het hielp als hij aan bepaalde dingen dacht. Ik zei: 'Doe dat dan, verdomme!' Het werkte niet. Maar ik vond het fijn dat ik een man kon inhuren. Als het goed was gegaan, had het nog beter geweest.''

Het is niet voor het eerst dat Van Royen haar ervaring met een gigolo deelt. In 2007 bracht ze het erotische magazine Heleen uit, waarin onder meer een reportage over een avontuurtje met een gigolo stond. Haar toenmalige echtgenoot Ton vond het prima. ,,Ik deed journalistiek onderzoek. Hij heeft me zelfs aangemoedigd'', vertelde ze er toen ter tijd over.

Van Royen is sinds 2013 samen met drummer Bart Meeldijk (30).

Volledig scherm Sofia Helin verbaast zich over het prostitutiebeleid in Nederland. © NPO