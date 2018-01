Helemaal Het Einde-familie Van Kooij dakloos in Chili

Jeroen van Kooij laat in een reactie weten dat het inderdaad tegenzit. Toch blijven hij en zijn vrouw Linda positief. Tegen RTL Boulevard zegt hij: ,,Misschien zit het morgen mee. Het is nu even onzeker, daar moeten we mee dealen. Gelukkig springen een hoop mensen hier voor ons op de bres.'' Jeroen, die in Nederland organisatieadviseur was, hoopt vurig op een telefoontje van iemand die woonruimte weet te regelen. ,,Dan zijn er al veel problemen opgelost.''