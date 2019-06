Helemaal Het Einde-stel ‘Posjes’ uit elkaar

Ook geven de twee toe dat dingen soms anders lopen dan gepland. ,,Na terugkomst in Nederland hebben wij besloten uit elkaar te gaan. Soms moet je zelf verder’’, schrijven ze. Over de exacte reden van de breuk worden geen mededelingen gedaan.

„De woning heeft ook een lap grond. Daar proberen we het dolce vita-gevoel mee naartoe te nemen. We kunnen er buiten lekker barbecueën in de zomer én winter. En het is goedkoper dan wonen in ’t Gooi’’, verklaarde Ilona over de verhuizing.