Hélène Hendriks vindt term ‘duizenddingendoekje’ niet erg: ‘Maar ik grijp niet alles aan’

Het is niet zo gek dat presentator Manuel Venderbos van de AD Media Podcast naar een tv-studio afreisde om Hélène Hendriks te verrassen met haar award. Tikje onverwacht kwam hij wel, de presentatrice had net haar rok wat losser gedaan. Maar professioneel als ze is, is ze meteen klaar voor een gesprek.



De prijs voor ‘duizenddingendoekje’ is Hendriks blij mee. ,,Dat werd al eerder genoemd, omdat ik verschillende dingen doe zoals Hlf8, VI en het voetbal. Dan ben je een beetje het duizenddingendoekje, maar daar is niks negatiefs aan. Ik krijg er een prijs mee en ik heb hartstikke leuk werk. Dat is helemaal goed.”



Het juryrapport van Angela de Jong - zie hieronder - valt in de smaak bij de SBS 6-ster. Zo schrijft de tv-columniste onder meer dat je haar in elk programma neer kan planten. ,,Dat klopt, dat planten”, zegt ze verwijzend naar Hlf8, de presentatieklus die ze plots moest overnemen van Johnny de Mol.



Hoewel ze dat ook in het komende jaar blijft doen, heeft Hendriks een duidelijk doel. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik sport het allerleukste vind om te doen. Dus ik hoop dat heel lang te blijven doen. We kijken wel welke mogelijkheden zich allemaal aandienen. Ik ben niet zo’n type die alles maar aangrijpt. Het moet wel echt bij me passen. Of je moet in nood iemand kunnen helpen.”