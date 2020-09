Helft cast Soldaat van Oranje heeft coronavirus, musical ligt stil

Het gaat om vijftien castleden; de musical is sowieso tot en met 4 oktober afgelast. Alle bezoekers van afgelopen maand hebben inmiddels bericht gehad.



Begin maart werd de musical ook al stopgezet, toen vanwege de strengere coronamaatregelen. Bij het heropstarten van de musical begin september zei producent Fred Boot blij te zijn dat het team weer aan de slag kon, ook al is het met 300 in plaats van 1100 mensen in de zaal lang niet rendabel.



Soldaat van Oranje is de succesvolste theatervoorstelling uit de Nederlandse geschiedenis. De bewerking van het levensverhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema is sinds de première in oktober 2010 doorlopend goed voor uitverkochte zalen. Inmiddels werd het stuk bijna drieduizend keer gespeeld en werden er meer dan 3 miljoen kaartjes verkocht.