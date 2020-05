Henk aast vanuit Canada op brieven van boer Geert Jan: ‘Ik bied een vrouw alles’

Het levensverhaal van Henk leest als een jongensboek. In 1998 emigreert hij met zijn echtgenote – die hij 20 jaar eerder had leren kennen via een contactadvertentie - naar het uitgestrekte Canada, waar hij een motel en hotel beheert. De zaken lopen zo goed dat Henk en zijn vrouw, inmiddels een dochter rijker, in 2012 met pensioen kunnen. Drie jaar geleden slaat het noodlot toe als Henks vrouw overlijdt aan de gevolgen van borstkanker. Henk heeft momenteel álles in New Brunswick: vrijheid, een mooi huis aan de rivier, sportauto’s, maar hij mist iemand om al dat moois mee te delen. Vanuit Canada stuitte hij op het bericht dat boer Geert Jan elke dag met een volle postbus zit. Dat wil Henk ook wel. ,,De afstanden hier zijn groot en datingsites vind ik maar rotzooi. Het is echt moeilijk om iemand te vinden’’, vertelt hij. ,,Je bent wat ouder, je bent gewend om op een bepaalde manier te leven en een Canadese vrouw is gewoon anders dan een Nederlandse.’’

Ticket

Henk klopte ooit zelfs bij Yvon Jaspers aan, maar kreeg daar geen gehoor. Graag probeert de in Groningen geboren ondernemer het nu via deze site. ,,Ik kan hier doen wat ik wil, maar ik wil het met iemand delen. Er elke dag voor elkaar zijn en samen gezond oud worden.’’ Henk stelt wel wat eisen aan zijn nieuwe liefje. Bij voorkeur is ze langer dan 1.65 meter, rookt ze niet en heeft ze een gezonde levensstijl. Henk zelf is 1.83 meter, kookt elke dag, is geen nachtmens, houdt van rust en het buitenleven. Soms drinkt hij een biertje.



De Canadese Nederlander is bereid om (als dat weer kan) voor een afspraakje naar Nederland te vliegen, of om voor een dame het vliegticket te betalen, maar uit Canada zal hij nooit weggaan. ,,In mijn hart blijf ik een nuchtere Nederlander, maar Canada biedt mij alles. Het is veilig en uitgestrekt. Heerlijk!’’