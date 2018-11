Henk Westbroek: Sinterklaas-hit is bedoeld voor blije kindertjes

Hoofdrol voor Britse topactrice in Nederland­se CATS

17:31 De Britse actrice Jenna Lee-James gaat in de nieuwe Engelstalige versie van de succesmusical Cats de rol van Grisabella vertolken. De voorstelling beleeft op 20 december in het RAI Theater in Amsterdam zijn Europese première. Daarna is de musical in Amsterdam, Rotterdam, Breda en Groningen te zien.