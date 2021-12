Henny Huisman brengt eerbetoon aan Even tot hier met eigen ‘simpel liedje’

videoTv-coryfee Henny Huisman (70) heeft op toepasselijke wijze een klein eerbetoon gebracht aan Even tot hier . De voormalige showmaster was gisteravond zo onder de indruk van het BNNVara-programma, dat hij in de pen klom om een lied te schrijven voor sterren Niels van der Laan en Jeroen Woe.

Geïnspireerd door hun rubriek ‘een heel simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp’ brengt hij in zo’n 50 seconden een ode in een video op Twitter.

,,Ik kijk elke week naar de registratie van Even tot hier’’, begint Henny, die zijn lied a capella brengt, zonder het bekende ‘pianootje’. Vanwege de coronamaatregelen kon het programma gisteren geen publiek in de studio ontvangen, alleen via een videoverbinding en met grote schermen. ,,Dat is een hele prestatie, want leuk zijn tegen schermen vanaf een locatie is heel wat anders dan publiek, dat is best een frustratie’’, rijmt Huisman.

Henny, die in zijn hoogtijdagen furore maakte met de Soundmixshow en de Mini-playbackshow, kijkt dus ook als vakgenoot naar het duo. ,,Die Niels en Jeroen worden steeds bekwamer, want ik geef het je te doen met de actualiteit, die verandert per minuut van leugen naar waarheid.’’

Even tot hier trok gisteren ruim 2 miljoen kijkers, zelfs meer dan het achtuurjournaal. ,,Ze zitten nu over de 2 miljoen kijkers, de meeste enthousiast en de rest dat zijn zeikers’’, zingt Henny. ,,Ik wil maar even zeggen dat die twee het leukste programma [hebben] op de Nederlandse tv.’’

Ook andere twitterende kijkers waren vol lof over de aflevering, net als vorige week tv-columnist Angela de Jong. Ze noemde Van der Laan en Woe ‘het hoogtepunt van het weekend’. ‘Ze laten het zo makkelijk lijken, maar de twee mannen (en hun team, laat ik dat niet vergeten) werken een hele week keihard aan een aflevering. (...) Ze zijn 24/7 aan het pielen: waar kan het beter, waar scherper, wat moet er nog in? En dat zie, voel en hoor je als kijker.’

Doutzen op de hak

Het ‘hele simpele liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp’ was in de uitzending van gisteren overigens geen eerbetoon. Van der Laan en Woe namen model Doutzen Kroes op de hak, die zich meermaals kritisch uitliet over het coronabeleid. Volgens het duo kan zij zich beter met het soort modellen bezighouden waarmee ze al jarenlang ervaring heeft, dan met RIVM-achtige modellen:

