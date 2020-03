Henny Huisman wil zo graag en dat maakt het extra pijnlijk om naar hem te kijken

Na jaren smeken en leuren heeft Henny Huisman het dan toch voor elkaar: hij is terug op tv met een eigen programma, Waar is dat feestje?! Daarin struint hij voor SBS 6 op vrijdagavond a la Gert-Jan Dröge recepties, borrels en andere bijeenkomsten met BN’ers af, om de bankhangende kijker een inkijkje te geven in het hippe, in champagne gedrenkte societyleven.



Het is moeilijk te zeggen wat sneuer was: het format dat nóg overjariger is dan de verborgen camerashow van Wendy van Dijk of Henny zelf, die zo wanhopig graag de ster wil zijn die hij ooit was, dat hij daar schijnbaar alles voor over heeft. Raar dansje voor de camera? Check. Gemakkelijk scoren met bekende Nederlanders uit de C-categorie als Dries Roelvink, Viola Holt, de Veerkampjes, Dennis Weening en Dirk Zeelenberg? Check. Flauwe, seksueel getinte grapjes van een overjarige boomer? Check, check, check (ik turfde er namelijk drie). Waardoor ik onwillekeurig weer aan het interview moest denken dat Henny onlangs gaf aan de LINDA. Daarin liet hij optekenen dat zijn Lia na bijna een halve eeuw huwelijk weinig zin meer heeft in seks, maar dat hij nog wel klaarkomt op zijn tijd.