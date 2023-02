Henry van Loon en Alex Klaasen samen in nieuwe serie Panduloria

Cabaretiers Henry van Loon, Alex Klaasen en Emilio Guzman spelen hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse fantasyserie Panduloria . Ook Alex Ploeg, Jan Paul Buijs, Korneel Evers en Wimie Wilhelm hebben vaste rollen in de twaalfdelige serie, die vanaf 22 maart op Amazon Prime te zien is. Dat hebben de streamer en producent Human Factor TV maandag bekendgemaakt.

De serie is geschreven door Guzman en Thijs van Domburg. Elke aflevering komt een gezelschap van bijzondere avonturiers en wezens uit het land Panduloria samen om te vergaderen over een spannende missie naar een ver gebergte, moeras of bos om te zoeken naar magische objecten of legendarische schatten.

Henry van Loon speelt de tovenaar Proculus, Alex Klaasen vertolkt de rol van schildknaap Hubrecht en Emilio Guzman speelt Jörgen, een vreemd oranje ras met voelsprieten op het hoofd. Alex Ploeg en Jan Paul Buijs spelen dwergen, Korneel Evers is te zien als de elf Cornolas en Wimie Wilhelm speelt de bergtrol Nanette.

In elke aflevering zitten bijzondere gastrollen. Zo zijn onder anderen Arjen Lubach, Theo Maassen, Bas Hoeflaak, Rick Paul van Mulligen, Jennifer Hoffman, Georgina Verbaan en Bram Krikke ook in Panduloria te zien. Het hele eerste seizoen zal in één keer op Amazon Prime te zien zijn.

