Henry van Loon presenteert Comedy Central-roast Hans Klok

Filmrecensie Lady Gaga is in House of Gucci zo intens dat je je ogen niet van haar kan afhouden

Haar sprankelende optreden in A Star is Born (2018) bleek geen toevalstreffer: zangeres Lady Gaga bewijst in House of Gucci een actrice van grote klasse te zijn. Sterker, zodra zij in deze veel te lange en onevenwichtige film even uit beeld verdwijnt, zakt de boel meteen in elkaar.

24 november