Herenigde Jutta en Jake romantisch gekiekt en Olcay is toe aan het weekend

Angela Schijf worstelde meer dan tien jaar lang met eetstoor­nis

Flikken Maastricht-actrice Angela Schijf grijpt vrijdag, op Wereld Eetstoornis Actiedag, de kans om voor het eerst openhartig te zijn over de worsteling die zij zelf meer dan tien jaar lang had met boulimia. ‘Nooit heb ik erover gesproken omdat het zo’n ongelooflijk kwetsbaar proces is dat je het eigenlijk niet uit kunt leggen.’