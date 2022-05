Herman Hofman moet na tien jaar weg bij 3FM om onbekende redenen

Diederik Gommers was gevraagd voor Lin­da-co­ver met Hugo de Jonge: ‘Heb ik gauw afgezegd’

Ook Diederik Gommers was gevraagd voor de veelbesproken cover van het blad Linda, waar ministers Kajsa Ollongren en Hugo de Jonge op te zien waren. De intensivist werd een bekend gezicht in coronatijd, maar zag van de aanbieding af toen hij hoorde wat er allemaal bij kwam kijken. ,,Ik dacht: ‘Wat gaan we in hemelsnaam doen?’” vertelt hij in de BNR-podcast Vraag het Gommers.

28 mei