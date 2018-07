Het adieu van Paul Simon

Postuum verzamelalbum Dochter Rita Reys: Mijn moeder was niet kapot te krijgen

9:00 Ze heette Europe’s First Lady of Jazz, maar Rita Reys was mondiaal evenzeer een ster. Vandaag verschijnt een verzamelalbum met haar mooiste vertolkingen. Dochter Leila Jacobs: ,,Ze was geboren voor de muziek.”