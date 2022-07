Het andere museum is oprecht een, eh, ander museum

We zien prachtige oldtimers, zo'n twintig in totaal. Maar ook: een uitgebreide verzameling handwerk, versnipperd over vrijwel alle ruimtes in dit oude pakhuis in Leeuwarden. Bovenin rijden modeltreinen. Overal staan Meccano-bouwwerken en historische radio's. Er is een tijdelijke expositie over vrijmetselarij op zolder. Een paar vitrinekasten met verzamelobjecten over vrijetijdsbesteding. Her en der staan oude fototoestellen. En dan wandelen we ook nog de Marie Louise-kamer in. Zij is een onbekende, maar zeker niet onbelangrijke telg van de dynastie Oranje-Nassau.