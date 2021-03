Het deed fysiek pijn hoe Wopke Hoekstra zat te lijden bij Nieuwsuur

Bij De Vooravond zat woensdag een politiek journaliste die iets opmerkelijks zei. Ze was nog jong, dat moet ik er ter haar verdediging wel even bijzeggen. Ze noemde het ‘een verrassend iets’ dat Nieuwsuur lijsttrekkers deze dagen voor de verkiezingen scherp bevraagt op de inhoud. Even later sprak een andere tafelgast tijdens hetzelfde gesprek over ‘het Nieuwsuur-format’. Alsof ze daar iets revolutionairs anders doen.