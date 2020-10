Het duizelt: kon de Mol een hele aflevering niets saboteren?

Terugblik

Mooi gevangen door de camera tijdens het invullen van de test: dat nerveuze vingertje van Ron Boszhard, trillend boven de muisknop. Het moment dat je weet het merendeel van je ingezette punten in die vervloekte Wie is de Mol?-app kwijt te zijn. Want vorige week zette ik jullie lezers weliswaar op het Nikkie de Jager-spoor en – spoiler alert voor straks - dat zal ik blijven doen, maar de afgelopen dagen praatten enkele bloedfanatieke Molloten op YouTube (die trots hun bevindingen presenteren als het resultaat van een Universitaire studie) mij in een aardedonkere Ron-tunnel. Zij visten beelden op van Carlo’s broertje die eerst een beeldje van Pinokkio inclusief Mol-envelop en even later een molletje van pluche in zijn boekenkast had staan.