Het enige geloofwaardige dat Peter van der Vorst kan doen, is kappen met al die pulp

Dat filmpje van RTL Nieuws waarin Peter van der Vorst zegt zich ‘rotgeschrokken te zijn’ over wat er allemaal is gebeurd in De Villa – ik geloof dat ik het inmiddels tien keer heb gezien. Het zou me niet verbazen als het voortaan bij elke mediatraining wordt aangehaald. ‘Kijk naar Peter, hoe hij daar staat. Als een krachtige leider, die scherpe taal uitslaat, maar tegelijk kwetsbaarheid uitstraalt. Hij is oprecht aangedaan door wat hij heeft ontdekt. Een optreden uit het boekje.’



Ja ja.



Terwijl er natuurlijk heel wat valt af te dingen op het filmpje en zijn woorden. Bijvoorbeeld dat Peter zijn mea culpa beperkt tot de camera van zijn eigen RTL Nieuws, waardoor precies afgestemd kon worden wat er gevraagd zou worden. Dat acteren, geheimen bewaren en mooi weer spelen zo ongeveer de eerste vereiste is in de mediawereld, vraag dat maar aan tuinman Rob Verlinden. En dat Peter misschien kilo’s boter op zijn hoofd heeft, maar de kijker natuurlijk niet. Die gelooft het geen seconde dat Peter als voormalig producent geen idee heeft hoe dit soort programma’s tot stand komt. Als hij echt zo naïef is als hij zich in dit filmpje voordoet, is hij nog minder geschikt voor zijn baan dan ik vorige week al schreef.