Het gaat iets beter met zieke BZV-boer Jan: ‘Blij dat we het ergste hebben gehad’

De boer heeft het Guillain-Barré syndroom, een spierziekte die plotseling kan opzetten en gepaard gaat met verlammingsverschijnselen, tintelingen en zenuwpijn. Zijn vrouw Rianne maakte het nieuws begin dit jaar bekend met een bericht op Facebook.



,,Momenteel is het best wel hectisch bij ons op de boerderij en thuis. Reden? Mijn lieve Jan ligt sinds vorige week dinsdag in het ziekenhuis. Hij is gediagnosticeerd met Guillain-Barré. Gelukkig waren we er op tijd bij en heeft Jan ook al een behandeling met immuglobine gehad van vijf dagen. Meer kunnen ze niet doen qua behandelen. Het lichaam moet het zelf oplossen.” Rianne liet weten dat Jan door middel van onder andere fysiotherapie in een revalidatiecentrum aan zijn herstel werkt.