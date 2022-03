Het gebeurt zelden dat een talkshowpresentatrice haar eigen verdriet zo nadrukkelijk ter sprake brengt

De talkshowtafel is doorgaans niet de plek waar de meest kwetsbare gesprekken worden gevoerd. Scherpe vragen, slappe vragen, hoogoplopende discussies, grote hilariteit - ja, dat zien we genoeg. Maar een gesprek waarin twee vrouwen, onder wie de presentatrice, hun diepste verdriet op tafel leggen en de rest van de aanwezigen geroerd én ongemakkelijk luisteren en zwijgen, dat gebeurt zelden.



Ik heb het interview van Nadia Moussaid met Marieke Poelmann in Op1 met een brok in mijn keel zitten kijken. Poelmann verloor haar ouders bij de vliegramp in Tripoli en heeft nu een boek geschreven over haar ongewilde kinderloosheid en het fertiliteitstraject dat zij en haar man doorlopen. Haar verhaal stond een paar weken geleden ook in Mezza, dus ik kende het. Al is iets lezen weer iets anders dan iemand iets horen vertellen en daarbij in iemands ogen kijken.