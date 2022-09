Het gedoe over geld leidt af van wat het verhaal van Ankie écht het kijken waard maakt

Het is altijd lastig om een kritische noot te plaatsen bij een documentaire met een indrukwekkend verhaal. Maar ik ga het toch doen. Omdat het raar is dat dit binnen de NPO gebeurt, ik me als kijker niet serieus voel genomen en omdat het levensverhaal van Ankie Spitzer, want over haar gaat het, dat helemaal niet nodig had.