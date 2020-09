Het Geluid-winnaar Jos (24) deelt geld met collega’s: ‘Dat was de afspraak’

Wekenlang regende het foute antwoorden op Qmusic, dat sinds 2007 met Het Geluid het bekendste radiospel van Nederland organiseert. Niemand wist tijdens de huidige ronde het subtiele, klikkende geluid te herkennen, dat na iedere raadpoging 100 euro meer waard werd. Behalve Jos, werkzaam bij een merkautodealer in Brabant.



Hij hoort dagelijks hoe nieuwe ruitenwissers op wagens worden geklikt en herkende het geluid weken geleden al. Toen hygiënekenner Rob Geus onlangs een tip gaf nadat de waarde 40.000 euro had aangetikt, wist Jos het zeker. De aanwijzing was ‘veiligheid voor Rob’, ook te verstaan als ‘veiligheid voorop’. ,,Bij ons worden apk-keuringen gedaan’’, vertelt Jos. ,,En als een ruitenwisser niet goed is, wordt de auto afgekeurd. Toen was het duidelijk.’’



Hoewel een van zijn twee directe collega’s eigenlijk een ander antwoord in gedachten had, besloot het drietal zich samen zo vaak mogelijk aan te melden om kans te maken op een raadpoging in de uitzending. ,,Het is wel mooi dat ik nu zelf ben gebeld’’, zegt een dolgelukkige Jos. Hij zonderde zich tijdens het telefoongesprek even af in het magazijn, maar kwam in een ‘gekkenhuis’ terecht toen collega’s hem daar hoorden schreeuwen. ,,Ze stormden meteen allemaal binnen.’’