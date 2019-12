‘Het interesseert me echt geen reet wat er op m'n bank staat’

Steenwijk ontdekte haar passie voor zingen al op jongere leeftijd. Ze zong vaak onder de douche, tot haar ouders op een dag besloten haar op te geven voor een talentenjacht. Die won ze. Het bezorgde haar echter nog geen groot succes: zo ging ze cafés en feestjes af om kosteloos voor het publiek te zingen. Ondanks dat de blondine er al die tijd niks aan verdiende was ze niet van plan om de hoop op te geven. ,,Dat zingen vond ik rete interessant. Dus daar ging ik gewoon vol gas voor.”



Hulp om het B-circuit te verlaten en de top te bereiken kreeg ze niet. ,,Ik heb het allemaal alleen moeten doen. Ik had geen mensen om me heen die me daarbij hielpen, had geen bakken vol met geld waarmee ik het af kon dwingen, had geen familie in de muziek, ik had helemaal niks.” Dat zorgde ervoor dat de weg die Steenwijk moest afleggen 'mega lang’ is geweest. Ze zette door, gaf zich op voor de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen en werd ook nog eens derde.