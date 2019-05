Het is tijd voor een paar stevige functioneringsgesprekken bij de NPO

Het is dat het weer nog niet heel erg meewerkt, maar op basis van de weekendprogrammering van de NPO krijg je toch sterk het idee dat we diep in juli of augustus leven en het halve land met zijn luie, roodverbrande bips op het strand ligt. Zowel op vrijdag, zaterdag als op zondag laat vlaggenschip NPO 1 het momenteel ernstig afweten.



Ik heb al eerder geschreven over de herhalingen van Flikken Maastricht, maar op zaterdagavond moeten we het nu ook al een paar weken doen met stokoude afleveringen van Ik Vertrek. Waarbij het op z'n zachtst gezegd merkwaardig is dat je er als kijker na afloop op de website van het programma achterkomt dat een van de hoofdrolspelers al snel na de oorspronkelijke uitzending in 2015 is overleden.



De Beste Zangers Songfestival was een luchtig opwarmertje voor het Eurovisiecircus dat komende dagen z’n hoogtepunt bereikt in Tel Aviv. Maar laten we eerlijk zijn: Gerard Joling die in Starship Enterprise-kostuum Vrede staat te zingen is hartstikke leuk voor De Toppers in de Arena, maar het is niet waar we met z’n allen belastinggeld voor betalen.