Het is treurig én fascinerend om te zien hoe een showbizzfamilie zichzelf de vernieling in helpt

‘Bezige bij’ Monica Geuze: ‘Gewoon accepteren dat je chronisch moe bent’

8:03 Ze vlogt, presenteert, heeft een podcast met presentator Kaj Gorgels, is moeder van een dochter, zit middenin een verbouwing én is sinds vandaag op Videoland te zien in een gloednieuw seizoen van haar eigen reallifesoap Like Monica. Hoe de 26-jarige Monica Geuze dat allemaal volhoudt? ,,Het is gewoon accepteren dat je chronisch moe bent.”