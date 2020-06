Het is walgelijk dat een programma als MAX vakantieman nodig is

Het is mooi dat er consumentenprogramma’s als MAX vakantieman bestaan. Maar het is tegelijk walgelijk dat ze nodig zijn om onschuldige burgers na maanden of jaren juridisch gevecht hun recht te laten halen. Walgelijk ja, een ander woord heb ik er niet voor, na het zien van een item over Disneyland Parijs in de uitzending van afgelopen maandag. U weet wel, het pretpark dat in z’n reclamefilmpjes zo graag doet geloven dat daar magische dromen uitkomen, dat zogenaamd maatschappelijk betrokken is en dat zich graag verbindt aan warme familieshows als The Voice Kids.