Het is wel klaar met De Luizenmoeder

De populariteit van De Luizenmoeder is op z’n retour, iets anders is er niet van te maken als je kijkcijfers bestudeert. Waar de scores in het eerste seizoen week na week de hemel in rezen, gaat het nu de andere kant op: van 4,2 naar 3,5 naar 3,1 naar nét geen 3 miljoen in vier weken tijd. Het uitgesteld kijken trekt de boel nog een beetje op, maar ook daar is de daling met een paar honderdduizend per week zichtbaar. Voor de goede orde: het zijn nog steeds ongelofelijke aantallen, waar een zender als SBS 6 hooguit aan kan tippen als de kijkcijfers van alle shows op een avond bij elkaar worden opgeteld.