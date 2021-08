Het klapt in Valduggia: Vincent opgeschrikt door ‘felle’ Monique en ‘zweverige’ Sophie

b&b vol liefdeDe emoties schieten alle kanten op in het programma B&B Vol Liefde (RTL4). Zelfs in het Italiaanse Valduggia, waar de kalme b&b-eigenaar Vincent het onder controle lijkt te hebben, gaat het mis. Vanavond was te zien hoe nieuwkomer Sophie het datingproces op scherp zette.

Als eerste deed de 30-jarige customerservicespecialist Monique haar intrede in Casa Valduggia. De blondine en haar mogelijke toekomstige lover hebben een goede klik, en ook na de komst van Marcella, lijkt Vincent steeds meer voor Monique te gaan voelen. Maar als ze tijdens het bijwonen van een katholieke kerkdienst plots wegloopt, volgt Vincent haar niet. Hij maakt er liever ‘geen soap’ van. ,,Het afscheid van mijn opa was ook in de kerk, dus dat komt terug. Ik weet niet of hij het gezien heeft, maar misschien had ik het wel even fijn gevonden als hij had gedacht: waar is ze?’’ snottert Monique.

Tijdens een bergwandeling komen zowel Sophie als Vincent erachter dat ze niet elkaars ware zijn. Vincent had gehoopt dat ze zich meer had verdiept in zijn achtergrond en niet enkel voor het Italiaanse avontuur had gekozen. De reislustige Sophie - door de b&b-eigenaar ‘zweverig’ genoemd - herkent Vincent niet vanuit zijn video-oproep. ,,Ik mis het lacherige en het losse. Ik vind het allemaal een beetje te serieus.’’ Een tennispartijtje met Marcella verloopt een stuk gezelliger. De twee slaan een balletje terwijl de Italiaanse bewoners van Valduggia commentaar geven.

Frustratie

Als de avond valt, bekruipt Vincent een naar gevoel. Hij merkt dat er frustratie borrelt bij Monique, die moeilijk ligt met Sophie. ,,Wat haar niet siert, en dat reageert ze op mij af. Ze is heel fel als het gaat over de plannen van morgen. Dat vind ik niet fijn, daar wil ik het met haar over hebben. Doet ze dit altijd zo? Ik vind het niet prettig.’’ In een korte vooruitblik naar de uitzending van morgen stelt een twijfelende Vincent zelfs dat hij ‘met geen enkele dame overblijft’.

Ook in Portugal, Frankrijk en Zuid-Italië lijkt het er sterk op dat cupido niet raak schiet. In Oostenrijk knikt Caroline goedkeurend toe als haar vierde man een ‘poetser’ blijkt. In het Brabantse Roosendaal maken de mannen van Roxanne nog alle kans.

Volledig scherm Sophie blijkt niet Vincents ware. © RTL

Volledig scherm Vincent neemt de dag door. © RTL

