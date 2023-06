Het lijkt wel alsof Alexia in haar kamer twee verschillende kledingkasten heeft staan

Festival nodigt bijna dakloze Hans de Booij uit om zanger te steunen: ‘Alles voor hem geregeld’

Hans de Booij alleen in zijn caravan laten wonen zonder enige kans tot optreden? Daar moet verandering in komen, dacht de organisatie van het Haring- en Bierfestival in Vlaardingen. Om hem een hart onder de riem te steken nodigde hij de De Annabel-zanger om zaterdagavond zijn hits te komen zingen. ,,Inclusief extra factuurtje’’.