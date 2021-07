Het Museum van de 20ste Eeuw is te gek voor jong en oud

Wie

Wat

Deze praktische rubriek maar aftrappen met een tip: bezoekers aan het Museum van de 20ste Eeuw die hun auto parkeren in de nabijgelegen, schitterende monumentale binnenstad van Hoorn, komen in de problemen. De maximale parkeerduur is daar twee uurtjes en dan ben je nog lang niet klaar met kijken, kijken en nog eens kijken in het museum, gevestigd op een voormalig gevangeniseiland in de Noord-Hollandse plaats, direct aan het IJsselmeer. De vaste expositie, met allerlei gebruiksvoorwerpen uit de vorige eeuw, is al prachtig. Denk aan Meccano-dozen, de oranje blikken van Brabantia, de inrichting van typisch Nederlandse huiskamers in de verschillende decennia van de vorige eeuw.