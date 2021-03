Het slot van Behind Her Eyes (met Bono's dochter) komt keihard aan

Wie is de mol? heeft spannende finale in petto, deze deelneem­ster wint in ieder geval niet

27 februari Fans van het populaire programma Wie is de mol? moeten nog even geduld hebben op de definitieve uitslag. De finale is volgende week zaterdag, maar het programma heeft zaterdagavond wel een klein tipje van de sluier opgelicht. Charlotte is in ieder geval verliezend finalist.