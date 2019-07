Het tv-jaar dat arrogante sterren hard op hun neus gingen

Trump maakt zich kwaad over gevangen­schap A$AP Rocky

4:15 Het feit dat rapper A$AP Rocky 'gewoon' vast blijft zitten totdat hij moet voorkomen is bij Donald Trump in het verkeerde keelgat geschoten. De Amerikaanse president uitte zijn onvrede over het verloop van de zaak via Twitter, waar hij hard uithaalt naar de Zweedse premier Stefan Löfven, die in zijn ogen meer had moeten doen voor de Amerikaanse rapper.