Het vertrek van Humberto was onvermijdelijk

Journaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Het was niet niks wat Humberto Tan gisteravond deed: zelf bekend maken dat hij, tegen zijn zin in, weg moet bij zíjn RTL Late Night. Chapeau dat hij de moed had daarvoor én ook dat hij zo loyaal is om tot de zomer door te gaan.

Maar dat zijn vertrek onvermijdelijk was, dat was al een tijdje zonneklaar.

Als ik heel eerlijk ben, heeft de RTL-leiding Tan ook net een paar maanden te lang laten bungelen. De kijkcijfers zakten steeds verder. Daarbij was afgelopen weken pijnlijk zichtbaar dat RTL-collega’s als Wendy van Dijk en Carlo Boszhard hun nieuwe seizoenen van Moordvrouw en De TV Kantine liever bij concurrenten Jinek en DWDD promootten dan bij Late Night. En Anouk dreef nota bene voor twee miljoen kijkers van The Voice openlijk de spot met de teloorgang van de talkshow.



Een frisse start is het enige dat Late Night nog kan redden. En die komt er met Twan Huys. Die move is bijzonder verrassend, want Huys is zo’n beetje mr. NPO. Bovendien gaat met zijn komst het roer rigoureus om. Huys is boven alles journalist. Hij is niet van de koetjes en kalfjes en al helemaal niet van op tafel dansen met Afrojack.

Alleen zijn naam is al genoeg om politici en andere toppers uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven aan tafel te krijgen. Er zullen ook heus nog wel lichtere gasten aanschuiven, in College Tour heeft hij immers bewezen ook met hen prima overweg te kunnen. Maar onnozele RTL-propaganda zullen de RTL-bazen er niet doorheen krijgen bij hem en eindredacteur Marij Janssens, die hij meeneemt van Nieuwsuur en College Tour. Grote vraag is wel of Huys een beetje sfeer kan scheppen, wat er ook bij hoort in een latenight talkshow.

Er ontstaat vanaf september een totaal nieuwe dynamiek op die late avond. Pauw en Jinek moeten weer ouderwets gaan vechten voor topgasten. En dat is goed. Concurrentie maakt een redactie en presentatoren alleen maar scherper en creatiever. Waardoor de tv-kijker, om wie het toch uiteindelijk allemaal draait, de grote winnaar is.