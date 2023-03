Het wanhopige gespartel van Irene Moors in de reclameblokken is niet om aan te zien

Willeke van Ammelrooy: MeToo meegemaakt, alleen nooit zo genoemd

Willeke van Ammelrooy spreekt zich in het AvroTros-programma Volle zalen uit over de positie van de vrouw in de filmwereld. ,,We noemen het allemaal nu MeToo. Ik heb dat ook meegemaakt, maar ik heb het nooit zo genoemd”, aldus de 78-jarige actrice.