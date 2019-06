‘Het was normaal dat regisseurs en tegenspelers alles uit de kast haalden om je te verleiden’

Claudia Cardinale (Tunis, 1938) zit nog niet in haar stoel, of ze begint een anekdote over Rock Hudson (1925-1985). Ze begeleidde de acteur op feestjes, zodat hij zijn homoseksualiteit kon camoufleren. ,,Toen hij aan aids dood zou gaan, belde hij me. Of ik hem ook tijdens zijn laatste dagen wilde begeleiden. Op zijn sterfbed hebben we nog gelachen om het vreemde duo dat wij waren. A fine pair. Zo heette ook de film, waarin we in 1968 de hoofdrollen speelden.”



Nu ze toch bezig is: David Niven (1910-1983) gaf haar op de set van The Pink Panther een groot compliment. ,,Hij zei dat ik na spaghetti de beste uitvinding van Italië was.” Lachend: ,,Zeg maar wat je wil weten: ik kan vertellen over John Wayne, Brigitte Bardot, Marlon Brando, Henry Fonda, Marcello Mastroianni, so many people.”



Claudia Cardinale speelde in meer dan 100 films. Nog elke dag geniet de Italiaans-Tunesische actrice, woonachtig in Parijs, volop van haar status als filmster. Ze is bevoorrecht, zegt ze, en dat allemaal omdat ze op haar achttiende - ze was toen al een alleenstaande moeder - een schoonheidswedstrijd in Tunis won terwijl ze niet eens meedeed. De jury haalde Cardinale uit het publiek en reikte haar prompt de hoofdprijs uit: een bezoek aan het filmfestival van Venetië. ,,Eigenlijk heb ik sindsdien altijd werk gehad. Wanneer ik maar wilde. En inderdaad: er waren altijd mannen. Maar ik was de baas. Nog altijd. Het is een halszaak de regie te houden, op de filmset en in het eigen leven. Ik ga en sta waar ik wil. Zonder bodyguards of gedoe. Ik laat me mijn vrijheid door niemand afnemen.”