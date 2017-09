Het weer en de radio lopen deze week synchroon

Stenders is van Radio 2 verdwenen, zijn plaats is ingenomen door… een vrouw. Ja, een vrouw, een leuke vrouw natuurlijk, Annemieke Schollaardt, overgekomen van 3FM. Stenders moet terug, zeker, wat is Radio 2 zonder Stenders? Maar absoluut niet ten koste van Annemieke Schollaardt.

Over BNR gesproken, dat 'duikt deze week in de wereld van de mobiliteit'. Want Nederland loop vast. Het is niet meer de vraag of er een verkeersinfarct komt, het is de vraag wanneer. En niet alleen op de grond, ook in de lucht! ,,Tussen de kust en Schiphol hangt een file van negentien kilometer, de vertraging is ongeveer drie kwartier.''