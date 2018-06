Het wordt kiezen volgend jaar: Best Kept Secret claimt Pinkpop's pinksterweekend

Het is de laatste jaren steeds drukker op de festivalagenda, en dat lijkt er toe te leiden dat de festivals elkaar in de weg gaan zitten. De organisatie van Best Kept Secret in het Brabantse Hilvarenbeek wil de editie van volgend jaar in het pinksterweekend organiseren - precies het weekend waarin Pinkpop in Limburg zijn 50e editie houdt.

De organisatie van Best Kept Secret laat er geen gras over groeien: meteen na afloop van de zesde editie, die afgelopen weekend plaatsvond, kondigde het aan volgend jaar weer in het tweede weekend van juni te gaan zitten. Morgen al gaan de eerste tickets in de voorverkoop.

Precies dat weekend is het ook pinksteren, en laat dat nou traditioneel gezien het weekend zijn waarin Pinkpop georganiseerd wordt. Volgend jaar vindt in Landgraaf de 50e editie plaats van Nederlands oudste festival, en naar verwachting gaat de organisatie daarom flink uitpakken. Pinkpop zelf wijkt de laatste jaren overigens regelmatig van het pinksterweekend af - ook dit jaar - maar wordt volgend jaar weer plaats in het weekend waaraan het zijn naam ontleent.

Teleurgesteld

Best Kept Secret en Pinkpop vissen deels in dezelfde vijver, zowel qua artiesten als qua bezoekers. Sommige bezoekers reageren teleurgesteld op de switch van Best Kept Secret. ,,Festivalliefhebber-onvriendelijk tot en met! Ga al 6 jaar naar beide festivals, dat wordt nu helaas onmogelijk", zegt een van hen.

Best Kept Secret-directeur Robert Swarts legt in een interview met muziekwebsite 3voor12 uit waarom het festival, dat in 2017 een week later plaatsvond, vasthoudt aan het tweede weekend van juni. ,,Vorig jaar hadden we veel moeite goede acts te vinden in het middenkader. Dat is de belangrijkste reden dat we naar voren gegaan zijn, en dat pakte buitengewoon goed uit."

Hij zegt niet bang te zijn dat Pinkpop en Best Kept Secret elkaar gaan bijten. ,,Met veel festivals heb je een mate van overlap, maar of je nou in hetzelfde weekend of het weekend erna, als je interesse hebt in dezelfde act, kom je elkaar toch wel tegen."

Pinkpop-directeur Jan Smeets wil nog niet reageren op de move van zijn collega's in Brabant. ,,We hebben het ook vernomen, maar eerst richten we ons op de organisatie van de 49e editie van Pinkpop. Er komen 110.000 mensen, daar hebben we de handen aan vol."