Het zou niet moeten mogen, een 16-jarige met kanker in lever en longen en de dood op de hielen

RTL blijft geloven in ‘Married at First Sight’: ‘Gearran­geerd huwelijk geen slecht plan’

Met een netto opbrengst uit vijf seizoenen van slechts twee stellen die nog wél bij elkaar zijn, blijft RTL heilig geloven in het concept van Married at First Sight. Vanavond start het zesde seizoen van de kijkcijferhit.

4 januari