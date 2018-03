HGT-winnaar Nick blaast Toppers omver met sublieme André Hazes-cover

De nog bij zijn ouders wonende Nick Nicolai, die officieel Nick Scheel heet, heeft de ontwikkelingsstoornis PDD-NOS: een vorm van autisme. Maar als de hobbyvisser thuis of elders zingt, heeft hij geen last van die aangeboren afwijking. ,,Met een hengel en als ik zing, kom ik tot rust'', gaf de Haastrechter gisteren een inkijkje in zijn dagelijkse leven. Dat veranderde in één klap toen hij destijds bij HGT het nummer At Last van de legendarische Etta James zong. Het YouTubefilmpje van die imposante auditie is inmiddels miljoenen keren bekeken. Nadat hij de talentenjacht won 'regende' het optredens voor de bescheiden zanger die vroeger gepest werd op school. Maar de laatste tijd werd het stiller en stiller rond zijn persoon. Reden genoeg, aldus Nick, om zich in te schrijven voor Topper Gezocht. ,,Want ik wil hoe dan ook verder met zingen. Na HGT is dit de volgende stap naar roem.''



Al na de eerste noten van Zij Gelooft In Mij zaten Jeroen van der Boom, Gerard, Joling, René Froger en Jan Smit met open mond en stijgende verbazing naar de loepzuivere uithalen van de jonge, opvallend introverte zanger te luisteren. René, na afloop: ,,Ik ben echt sprakeloos. Je pakt een liedje van André Hazes dat de hele wereld kent, maar geeft er toch je eigen draai aan. Wat ik hoorde, is onvoorstelbaar. Je gooit je strot zó makkelijk open, dat het lijkt of je een kroketje staat te bakken. Dat kunnen alleen zangers met vreselijk veel talent.''