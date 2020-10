Hilary Duff in verwachting van derde kindje

video Lange Frans noemt uitspraken over aanslag op Rutte 'ongelukkig'

22 oktober Lange Frans heeft voor het eerst toegegeven dat zijn uitspraken over het beramen van een aanslag op premier Mark Rutte ‘ongelukkig’ waren. Het bewuste fragment had nooit zijn podcast mogen halen, zei de rapper donderdag in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538.