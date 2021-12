Hind zingt Wilhelmus bij kampioenschap Max Verstappen

Bioscopen willen langer openblij­ven: ‘Houden het niet langer vol’

Bioscopen en filmtheaters willen langer openblijven om hun inkomsten op peil te houden. Ze stellen voor dat ze vanaf volgende week zaterdag niet meer om 17.00 uur ‘s middags de deuren hoeven te sluiten. Volgens de branche kan dat best, aangezien filmkijkers stilzitten en niet juichen of praten, terwijl de ventilatie in filmzalen altijd al goed in orde is geweest.

15:48