Hitactrice Sydney Sweeney slaapt amper door hevige paniek, maar pauze kan niet: ‘Verdien niet genoeg’

Sydney Sweeney (24), die na gelauwerde rollen in hitseries te boek staat als een van de meest veelbelovende jonge actrices, heeft de afgelopen tijd last gehad van ernstige paniekaanvallen. Ze dacht soms dat ze doodging, maar een adempauze zit er niet in. ,,Daar heb ik niet genoeg inkomen voor.’’

Ze speelt in successeries The handmaid’s tale en Euphoria, is genomineerd voor twee Emmy-awards, stond op de cover van Vogue, heeft 14 miljoen Instagram-volgers en is het gezicht van luxemerken Armani en Miu Miu. De Amerikaanse Sydney Sweeney heeft geld als water, zou je denken. Maar niets is minder waar, onthult ze aan The Hollywood Reporter.

De actrice, ook bekend van de HBO-serie The white lotus, zat afgelopen juni tegen een burn-out aan. Ze voelt veel druk om haar succesgolf optimaal te benutten, terwijl een stemmetje in haar hoofd fluistert dat die ieder moment voorbij kan zijn. De paniekaanvallen waren zo heftig dat het af en toe leek alsof haar laatste uur had geslagen. ,,Ik werd compleet gek’’, aldus Sydney.

Noodgedwongen vertrok ze naar familie voor twee telefoonvrije weken en deed ze alleen dingen waar ze blij van wordt, zoals wandelen en skiën. De aanvallen hielden op en het gaat beter, maar: ,,Ik kan mijn hoofd nog steeds niet laten zwijgen en ik slaap niet.’’

Een langere pauze wil ze niet, maar zou ook onmogelijk zijn. ,,Stel dat ik een break van zes maanden wil nemen, daar heb ik niet genoeg inkomen voor’’, zegt ze. ,,Er is niemand die mij ondersteunt, niemand tot wie ik me kan wenden om mijn rekeningen te betalen of om hulp te vragen.’’

Je verwacht snel dat een rol in Euphoria, de best bekeken serie bij HBO sinds Game of thrones, genoeg betaalt om zorgenvrij te leven. ,,Ze betalen acteurs niet meer zoals vroeger’’, stelt Sweeney, die opmerkt dat bij streamingdiensten geen herhalingen bestaan en dus geen royalty’s. ,,De gevestigde sterren verdienen nog genoeg, maar ik moet vijf procent afstaan aan mijn advocaat, tien procent aan mijn boekingsagenten, drie procent aan mijn manager. En ik moet elke maand mijn publicist betalen, dat is meer dan mijn hypotheek.’’

Mooi huis, geen geld voor hek

Sydney wil geen medelijden, maar aantonen dat het acteursbestaan niet zo rooskleurig is als het lijkt. Bij haar werk horen interviews, maar de kosten voor het reizen en de styling moet ze regelmatig zelf ophoesten. Haar grote samenwerkingen met merken als Miu Miu doet ze niet voor de lol. ,,Als ik alleen zou acteren, kan ik me geen leven in Los Angeles veroorloven. Ik doe die klussen omdat het moet.’’



Dat leven in Los Angeles heeft ze dus wel. Waar zelfs menig geboren LA’er alleen kan dromen van een eigen huis in de stad, heeft Sydney een pand aangeschaft. Hoe vaak haar familie ze ook vraagt weg te gaan, de paparazzi liggen constant voor de deur. Maar anders dan bijvoorbeeld de Kardashians heeft ze geen enorm hek om haar huis; daar had ze na de koop van de woning geen geld meer voor.

Sweeney kwam onlangs nog in het nieuws toen ze bij Ellen DeGeneres vertelde over de bijzondere reactie van haar grootouders op haar werk. Ze was even vergeten dat ze zeer pikante seksscènes had gedraaid toen ze besloot met de hele familie op een ‘reusachtig scherm’ naar een nieuwe aflevering van Euphoria te kijken.

