‘Hitserie Modern Family krijgt toch elfde seizoen’

,,We zijn allemaal heel blij en verheugd”, vervolgt ze. Eerder werd nog gezegd dat de tiende reeks waarschijnlijk de laatste zou zijn.



Zender ABC heeft officieel nog niets bevestigd, maar showbizzmedia meldden in december al dat er nieuwe onderhandelingen gaande waren met de castleden om een nieuw seizoen te plannen.



De met prijzen overladen sitcom vertelt over de zeer divers samengestelde familie Pritchett. Modern Family wordt in Nederland uitgezonden bij Comedy Central en is te zien op Netflix.



Vergara’s rol in de serie legt haar overigens geen windeieren: ze is al zeven jaar op rij de best betaalde actrice ter wereld. Vorig jaar streek ze - ook dankzij verschillende reclamedeals - 42,5 miljoen dollar op (omgerekend ruim 37 miljoen euro).