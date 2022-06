Hoe de droge Khaby Lame zonder één woord te zeggen de grootste TikTok-ster ter wereld werd

Met video'sDe 18-jarige Charli D’Amelio, al jaren de ongeslagen koningin van TikTok, moet haar troon afstaan. Khaby Lame (21), bekend van zijn droge reactievideo’s, is met 142,7 miljoen volgers officieel de populairste gebruiker op de filmpjesapp. En dat zonder ook maar een woord te zeggen. Wie is hij en waarom heeft hij zoveel succes?

Het is maart 2020. Khaby Lame, geboren in Senegal en op zijn eerste verhuisd naar Italië, verliest zijn baan als fabriekswerker in het dorpje Chivasso bij Turijn. Vrienden en familie, zijn vader voorop, sporen hem aan om snel nieuw werk te zoeken. Maar de pandemie is net uitgebroken en Khaby verveelt zich. Hij besluit filmpjes te gaan maken op TikTok, uren per dag, in zijn kamer.

Zijn handelsmerk: met een laconiek gezicht laten zien hoe je simpel dingen kunt doen waarover anderen interessant doen. Denk aan iemand die met een mes een banaan schilde, waarna Khaby aantoonde hoe je dat toch echt eenvoudiger doet met je handen. Gevolgd door zijn inmiddels bekende ‘voilà’-handgebaar. Al snel had hij het snelst groeiende account op TikTok, aldus Forbes, met miljoenen nieuwe volgers per maand.



Het klinkt simpel - en dat is volgens kenners precies de charme. Hij brengt authenticiteit in een wereld die vaak juist nep is, schreef The New York Times. In tijden van influencers die met stevige budgetten de meest perfecte video’s maken van hun zogenaamd jaloersmakende levensstijl, zat Khaby gewoon in zijn kamertje, met een oude telefoon en matige belichting. Je kunt je als normaal mens beter in hem verplaatsen dan in de jetsettende sterren.



De stilte in zijn video’s helpt alleen maar. Zijn gezichtsuitdrukkingen zijn immers een ‘universele taal’, zei hij er zelf over. En hoewel hij de originele video’s op de hak neemt met zijn parodieën, is het allemaal vriendelijk en veilig. Meestal. Als reactie op een vrouw die haar volgers vroeg wat ze met haar zouden doen als ze 24 uur met haar zouden doorbrengen, zette hij op een rij welke delen van het huis hij haar zou laten schoonmaken:



Stinkend rijk

Waar volgers andere grote TikTok-sterren weleens verwijten dat ze verwaand zijn, blijft Khaby doodgewoon. Pas toen hij de 10 miljoen volgers aantikte, had hij door dat het de goede kant op ging. Nu is TikTok fulltime zijn baan.

Met het groeien van de populariteit daalt ook de onbevangenheid. Gezien de 1 miljard gebruikers per maand en de beste bezoekcijfers op het internet is TikTok een interessante plek om te adverteren. Charli D’Amelio, goed voor 142,3 miljoen volgers, werd multimiljonair door in beeld producten te gebruiken.

Khaby boert ongetwijfeld ook goed; hij werd het gezicht van modemerk Hugo Boss, sloot een deal met pastamerk Barillo en influencers staan in de rij om samen te werken. Hij heeft een bekende manager en maakte video’s met beroemdheden als voetballer Zlatan Ibrahimović, in de stijl van de serie Squid Game:



Qua bekendheid helpt het ook dat Khaby ogenschijnlijk overal is. Talloze accounts op Instagram en Twitter delen zijn video’s of gebruiken zijn gezicht in memes. Maar anders dan Charli D’Amelio, die ongetwijfeld met haar vuist op tafel heeft geslagen, ziet hij TikTok naar eigen zeggen niet als wedstrijd. In een van zijn recentste interviews klinkt hij vooral dankbaar en bescheiden.



Zijn grootste droom is om naar Amerika te verhuizen en in komische films te spelen, zoals zijn idolen Will Smith en Eddie Murphy. Als hij ooit een Oscar wint, heeft hij het pas echt gemaakt, vindt hij. Maar alleen zijn TikTok-succes is al een droom. ,,Volg altijd je dromen, want niks is onmogelijk’’, zegt hij tegen zijn fans. ,,Als je het kunt geloven, kun je het bereiken. Ik heb het gedaan, waarom zou jij het niet ook kunnen?’’

