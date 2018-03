Hoe fout is de schietgrage wraakengel Bruce Willis?

Wie kent Gloria Grahame nog? De Hollywoodvedette was in de jaren 50 een grote ster die gespecialiseerd was in het vertolken van hitsige, vaak fatale vrouwen. Zij speelde met acteurgiganten als Humphrey Bogart, James Cagney en Kirk Douglas in klassiekers als Big Heat, In a Lonely Place en The Bad and the Beautiful. Zij won voor de laatste film zelfs een Oscar. Over de laatste jaren van haar leven is weinig bekend. Dat wordt rechtgezet in de aangrijpende en ontroerende film Film Stars Don’t Die in Liverpool. Gevolgd wordt Grahame (fenomenaal gespeeld door Annette Bening) in haar nadagen die zij in Engeland slijt, vooral in bescheiden toneelproducties.