Hoe gaat het nu met Take That, dat 28 jaar na de grootste hit zingt voor Charles?

Je moest vrijdagavond een beetje zoeken tussen alle berichten over Katy Perry en Lionel Richie die komen optreden bij de kroning van Charles, maar ook Take That is 7 mei van de partij. In Nederland hoor je de boyband hooguit nog in het Foute Uur, wat doet de groep tegenwoordig?

Wie zitten er nog in Take That?

Drie man. De groep begon in 1990 met z’n vijven: naast Robbie Williams waren er Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald en Jason Orange. Robbie werd in 1995 min of meer uit de band gezet vanwege zijn losbandige levensstijl en liet de jaren daarna geen kans liggen om nare dingen over Barlow te zeggen. Take That ging als kwartet verder, maar stopte in 1996 na een laatste optreden in Amsterdam.

Lees ook Kroningsshow Charles krijgt vorm: onder meer Take That en Lionel Richie treden op

Terwijl Williams succes had als soloartiest, kwamen de vier mannen in 2006 weer bij elkaar. Ze maakten twee platen als viertal, voordat Gary en Robbie het bijlegden. Williams kwam in 2010 anderhalf jaar terug voor een album en de hit The flood. In 2014 verliet ook Orange de band. Hij deed daarna nooit meer iets met de mannen, terwijl Williams soms nog met ze optrad. De kans is klein dat hij bij de kroning meedoet.

Wat doet Take That tussen de wereldsterren?

Het leek vrijdag op een bekende grap uit de animatieserie Family Guy, waarbij sterbasketballer Michael Jordan als een grootheid wordt aangekondigd, terwijl de naam van collega Scottie Pippen alleen wordt gefluisterd (vanaf 00:12 seconden):

Dit keer ging het vooral over wereldsterren Katy Perry, Lionel Richie en Andrea Bocelli die voor de koning komen zingen. Maar hoewel het succes internationaal gering is, heeft Take That in eigen land een wereldsterrenstatus.

De groep verkoopt nog steeds stadions uit en vrijwel elk album kwam, ook de laatste jaren, op 1. In 2017 presenteerde Graham Norton een grote tv-show om acteurs te vinden voor een musical met de muziek van Take That, die daarna meermaals door het land trok. Deze zomer verschijnt een filmversie, Greatest day.

Mark Owen en Gary Barlow timmerden ook aan de weg met soloplaten. Barlow, die in 2012 een lintje kreeg van koningin Elizabeth, had in coronatijd succes met The Crooner Sessions, online duetten met bekende collega’s als Robbie:

Wordt de kroning een soort Foute Uur?

Niet bepaald. Take That is bekend van culthits als Back for good, maar sinds de hereniging in 2006 is het een serieuze band. Gary, Mark en Howard zijn inmiddels allemaal over de vijftig en bewezen dat ze meer kunnen met recentere hits als Rule the world. De boyband is officieel een ‘manband’ geworden, schreven lokale media. Dat bleek bijvoorbeeld toen ze het feestnummer Pray in een ingetogen jasje staken:

Wat komt hierna voor Take That?

Gary, Mark en Howard werken aan een nieuw album, hun derde als drietal. Het laatste studioalbum Wonderland dateert uit 2017, het jaar daarna volgde nog een greatest hits-plaat. Robbie Williams doet niet mee, hij brengt de komende tijd solowerk uit. Maar hij heeft altijd gezegd dat hij ooit bij zijn vrienden terugkomt. Mogelijk wordt dat in 2025, 35 jaar na de oprichting van de band.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: