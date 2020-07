Hoe is het met...? Sander Janson van Campinglife

Tv-klussen zijn er wegens de coronacrisis even niet, maar vervelen doet Sander Janson zich allerminst. De presentator is een - zoals hij zichzelf omschrijft - bezig bijtje en vindt altijd wel iets om in te duiken. Janson gebruikt deze tijd echter niet alleen om te werken, maar ook om bewustwording te creëren. ,,Het gaat ook om de dingen doen die je leuk vindt. Je leeft niet alleen om te werken.”



Janson startte zijn tv-carriére in 2000. Samen met Viola Holt presenteerde hij Spott TV. Daarna was hij met Judith Klijn te zien in de Nationale Muntenjacht, maar de echte doorbraak kwam toen hij in 2001 het programma Campinglife als klus kreeg. Dat presenteerde hij maar liefst 15 jaar lang met verschillende presentatrices. De kampeershow kwam in 2016 echter aan een einde omdat RTL op dat tijdslot andere programma’s wilde uitzenden.



Janson heeft na de stop van het iconische programma niet stilgezeten - hij is nog te zien in herhalingen van RTL Kampeert en RTL SnowMagazine - en deed zelfs een opleiding tot orthomoleculair voedingsdeskundige. ,,Ik ben een praktijk begonnen na die studie en dat loopt best goed. Ik vind het fijn om samen met mensen te kijken wat ze mankeren en hoe ze dat op celniveau in orde kunnen krijgen”, vertelt Janson, die benadrukt dat het absoluut geen bevlieging is. ,,Ik ben hier al heel lang mee bezig. Ik zeg altijd: je bent wat je eet.” De presentator ziet het dan ook wel zitten om een programma te wijden aan de materie. ,,Ik heb het nog niet aangekaart, maar het lijkt me erg leuk om te doen.”



Ondertussen werkt Janson ook voor een cateringbedrijf van een vriend van hem. Dat is even tijdelijk, maar hij vermaakt zich prima. ,,We zijn lekker aan het kokkerellen. Ik doe veel kleine, korte, leuke dingen. En ga veel kitesurfen en motorrijden.” Ondanks dat zijn tv-klussen op een laag pitje staan, kan Janson wel vertellen dat de wens leeft dat er een nieuw seizoen RTL Kampeert komt. ,,Dat is wat ik wil en veel andere mensen. Maar door corona zijn veel branches geraakt, dus we zijn nu aan het puzzelen hoe we dat kunnen doen. Het is de bedoeling dat we dat in augustus of september opnemen.”