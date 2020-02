Hoe is het nu met...? Ben Saunders

The Voice LIVE | Daphne revan­cheert zich na black-out: ‘Kippenvel’

21:11 De spanning is om te snijden in Hilversum: wie moet het deze keer ontgelden bij coach Anouk in The voice of Holland? En vooral: wie wint het tiende seizoen van de RTL-talentenjacht? Wordt het de fragiele nachtegaal Sophia, de zoete ‘zielmasseuse’ Emma, sexy singer-songwriter Stef of toch het intens onzekere paardenmeisje Daphne? Volg alle ontwikkelingen hier live.